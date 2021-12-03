Усик - до біса сильний боксер, - легендарний Мейвезер висловився про перемогу українця над Джошуа
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер вважає, що Олександр Усик справедливо переміг Ентоні Джошуа
Про це повідомляє YouTube-канал FightHype.com.
Мейвезер вважає, що перемога Усика - це точно не апсет (прим. - так називають несподівану перемогу аутсайдера).
"Це був бій двох хлопців з дуже великим досвідом. Просто Джошуа показували по ТБ, і всі його бачили. А Усик - до біса сильний боксер. Якщо не помиляюся, чемпіон Олімпійських ігор. Але він залишався за лаштунками. Просто один був на слуху, а другий - ні. Ви називаєте це апсетом - ні, просто Усик був на задньому плані. І ось вони зустрілися, і Джошуа просто не впорався в цьому поєдинку", - підкреслив Флойд Мейвезер.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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