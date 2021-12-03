Усик - до біса сильний боксер, - легендарний Мейвезер висловився про перемогу українця над Джошуа

Про це повідомляє YouTube-канал FightHype.com.



Мейвезер вважає, що перемога Усика - це точно не апсет (прим. - так називають несподівану перемогу аутсайдера).



"Це був бій двох хлопців з дуже великим досвідом. Просто Джошуа показували по ТБ, і всі його бачили. А Усик - до біса сильний боксер. Якщо не помиляюся, чемпіон Олімпійських ігор. Але він залишався за лаштунками. Просто один був на слуху, а другий - ні. Ви називаєте це апсетом - ні, просто Усик був на задньому плані. І ось вони зустрілися, і Джошуа просто не впорався в цьому поєдинку", - підкреслив Флойд Мейвезер.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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