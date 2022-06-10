Усик - Джошуа: Контракт на реванш підпишуть наступного тижня. Гонорар – 50 на 50

Хірна зацитував журналіст Майкл Бенсон.

На початку наступного тижня відбудеться зустріч, де і підпишуть угоду для проведення реваншу Ентоні Джошуа проти Олександра Усика. Поєдинок проведуть 13 або 20 серпня у Саудівській Аравії. Гонорар поділять навпіл – 50 на 50.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

31 травня стало відомо, що другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

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