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Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою

25 вересня, 2021 субота
07:59
Спорт Ентоні Джошуа (ліворуч) та Олександр Усик

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію боксерського поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Початок - 23:00

Бій Усик - Джошуа відбудеться сьогодні у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими поясами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Напередодні поєдинку відбулася офіційна церемонія зважування боксерів. Олександр Усик показав на вагах 100,3 кг, Ентоні Джошуа важить 108,9 кг. 

Також українець та британець влаштували фінальну дуель поглядів перед боєм. 

 

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Бокс
Лондон
Олександр Усик
трансляція
Ентоні Джошуа
бій
онлайн
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