Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою

Бій Усик - Джошуа відбудеться сьогодні у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими поясами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Напередодні поєдинку відбулася офіційна церемонія зважування боксерів. Олександр Усик показав на вагах 100,3 кг, Ентоні Джошуа важить 108,9 кг.

Також українець та британець влаштували фінальну дуель поглядів перед боєм.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb