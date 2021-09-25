Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію боксерського поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Початок - 23:00
Бій Усик - Джошуа відбудеться сьогодні у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими поясами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Напередодні поєдинку відбулася офіційна церемонія зважування боксерів. Олександр Усик показав на вагах 100,3 кг, Ентоні Джошуа важить 108,9 кг.
Також українець та британець влаштували фінальну дуель поглядів перед боєм.
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