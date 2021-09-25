Усик - Джошуа: букмекери дали прогноз на бій
Букмекерські контори вважають британця Ентоні Джошуа фаворитом у поєдинку проти українця Олександра Усика
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На перемогу Джошуа букмекери пропонують коефіцієнт 1,55, на виграш Усика дають 2,85. Ймовірність нічиєї - 21,00.
На виграш британця нокаутом коефіцієнт складає 2,10, на дострокову перемогу українця - 7,50. Перемога Джошуа за очками оцінюється у 3,60, виграш Усика рішенням суддів - 5,00.
Бій відбудеться сьогодні у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими поясами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.
- 21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.
- Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.
- 24 вересня Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели процедуру зважування.
- Одразу після цього відбулась фінальна дуель поглядів.
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