Усик - Джошуа: букмекери дали прогноз на бій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На перемогу Джошуа букмекери пропонують коефіцієнт 1,55, на виграш Усика дають 2,85. Ймовірність нічиєї - 21,00.

На виграш британця нокаутом коефіцієнт складає 2,10, на дострокову перемогу українця - 7,50. Перемога Джошуа за очками оцінюється у 3,60, виграш Усика рішенням суддів - 5,00.

Бій відбудеться сьогодні у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими поясами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.





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