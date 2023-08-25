Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів. Українець вийшов на сцену з банером "Фортеця Бахмут"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 26 серпня, у польському Вроцлаві відбудеться бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.

Транслятором бою є Megogo.

Фото: Getty Images

Напередодні боксери провели офіційну процедуру зважування напередодні бою. Вага Усика - 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.

Перед битвою поглядів Олександр Усик розгорнув прапор з надписом "Фортеця Бахмут. Солона Земля. Залізні люди".

Дуель поглядів Усик - Дюбуа