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Головна Спорт Усик отримав від Ф'юрі пропозицію зірвати реванш з Джошуа

Усик отримав від Ф'юрі пропозицію зірвати реванш з Джошуа

18 листопада, 2021 четвер
15:39
Спорт Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі запропонував Олександру Усику відмовитися від реваншу з Ентоні Джошуа та провести бій за звання абсолютного чемпіона світу

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю Boxing UK.

За його словами, він отримував пропозицію від представників Ф'юрі негайно провести об'єднавчий поєдинок.   

"Є розмови навколо бою Усик – Тайсон. Певні люди вже намагалися контактувати і з Усиком, і з Джошуа з цього приводу. Але зараз ми стоїмо на позиції реваншу, маємо контракт. Я не бачу причин для Усика чи Джошуа порушувати умови угоди", - сказав Красюк. 

Він підкреслив, що Усик має намір дотримуватися контрактних зобов'язань та вдруге зустрітися з Джошуа. 

"Олександр не порушуватиме контракт, щоб, можливо, отримати більше грошей. Спочатку потрібно перемогти Джошуа, а потім говорити з Ф'юрі. Для нього це буде виклик – три бої проти еліти хевівейту", - запевнив Красюк. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.
 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Олександр Красюк
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