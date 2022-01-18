Усик показав, як відсвяткував 35-річчя

Ролик опубліковано на сторінці LomUs в Instagram.

На відео Усик в ресторані танцює біля святкового торта. Також чемпіон світу в надважкій вазі виклав фото отриманих у подарунок велетенських боксерських рукавичок.



Олександру Усику 17 січня виповнилося 35 років. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні він повинен провести бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа.

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