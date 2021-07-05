Усик різко провалився у новому рейтингу WBC, боксер вилетів з топ-15

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Boxіng Scene.



У попередньому рейтингу Усик займав другу позицію у рейтингу WBC (Всесвітньої боксерської ради). У оновленому - українця немає навіть у топ-15. Чемпіоном світу WBC у надважкій вазі є Тайсон Ф'юрі.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні.

Нагадаємо, ще 17 червня Тайсон Ф'юрі стверджував, що Олександр Усик не має шансів на перемогу в поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Після цього, 3 липня, Тайсон Ф'юрі заявив, що з інтересом стежитиме за поєдинком свого співвітчизника Ентоні Джошуа проти українця Олександра Усика.

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