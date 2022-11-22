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Усик розпочав підготовку до наступного бою

22 листопада, 2022 вiвторок
10:40
Спорт Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик розпочав підготовку до наступного поєдинку

Відео оприлюднено на сторінці Luckypunch.net в Instagram. 

У ролику видно, як Усик працює на тренажері. 

Українець хоче провести наступний бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі. Очікується, що зустріч може відбутися в Саудівській Аравії наприкінці лютого або на початку березня 2023 року. 

На заваді поєдинку може стати IBF (Міжнародна боксерська федерація), яка зобов'язала Олександра Усик провести обов'язковий захист титулу проти хорвата Філіпа Хрговіча. 

Український боксер також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). 

Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 3 грудня у Лондоні він зустрінеться з іншим британцем - Дереком Чісорою. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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