Усик розпочав підготовку до наступного бою

Відео оприлюднено на сторінці Luckypunch.net в Instagram.

У ролику видно, як Усик працює на тренажері.

Українець хоче провести наступний бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі. Очікується, що зустріч може відбутися в Саудівській Аравії наприкінці лютого або на початку березня 2023 року.

На заваді поєдинку може стати IBF (Міжнародна боксерська федерація), яка зобов'язала Олександра Усик провести обов'язковий захист титулу проти хорвата Філіпа Хрговіча.

Український боксер також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 3 грудня у Лондоні він зустрінеться з іншим британцем - Дереком Чісорою.

25 жовтня стало відомо, що бій між Усиком та Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул, яким володіє Олександр Усик.

Промоутер українця Олександр Красюк назвав суперечливим рішення IBF про обов'язковий захист титулу.

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