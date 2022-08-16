Про це Усик сказав у коментарі iD Boxing.

Відповідну заяву Усик зробив після прибуття до Джидди, в Саудівській Аравії, де 20 серпня відбудеться поєдинок.

"У мене все добре, дуже добре. Я тут, у суботу відбудеться поєдинок. Я дуже радий. Скільки я зараз важу? Думаю, більше сотні. Не знаю, чи буде агресивнішим Джошуа. Чи буду я агресивнішим? Ви побачите це у суботу. Наразі Джошуа на першому місці серед моїх суперників. Він олімпійський чемпіон, чемпіон світу в професіоналах", - сказав Усик.

Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. На той поєдинок українець вийшов з вагою 100,3 кг, британець важив 108,9 кг.

14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.

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