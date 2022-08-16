Усик розповів, скільки важить перед боєм з Джошуа
Український боксер Олександр Усик заявив, що перед реваншем з британцем Ентоні Джошуа важить понад 100 кг
Про це Усик сказав у коментарі iD Boxing.
Відповідну заяву Усик зробив після прибуття до Джидди, в Саудівській Аравії, де 20 серпня відбудеться поєдинок.
"У мене все добре, дуже добре. Я тут, у суботу відбудеться поєдинок. Я дуже радий. Скільки я зараз важу? Думаю, більше сотні. Не знаю, чи буде агресивнішим Джошуа. Чи буду я агресивнішим? Ви побачите це у суботу. Наразі Джошуа на першому місці серед моїх суперників. Він олімпійський чемпіон, чемпіон світу в професіоналах", - сказав Усик.
Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. На той поєдинок українець вийшов з вагою 100,3 кг, британець важив 108,9 кг.
-
14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.01
Купівля 39.01Продаж 39.86
-
EUR
Купівля 39.45Продаж 40.61
- Актуальне
- Важливе