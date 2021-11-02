Усик розповів, з ким він бажає битись за титул абсолютного чемпіона світу

В інтерв'ю Bad Left Hook Усик наголосив, що зараз він чекає лише повторного бою з Ентоні Джошуа.



"Мені завжди подобався Лондон, із задоволенням відвідав його. На стадіоні було зворушливо. Полюбляв кожну частинку перебування там. Хотів би знову пережити таке. Ми залишаємось на своєму шляху. Зараз чекаю лише реванш із Джошуа. Але Ф’юрі – ще один чудовий британський боксер, з яким я хотів би битися. Не люблю розмірковувати про результати до бою, але це був би ще один приголомшливий бій", – сказав Усик.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що Тайсоном Ф'юрі після перемоги над Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

2 листопада тренер британського важковаговика Тайсона Ф'юрі Шугархіл Стюард запропонував Ентоні Джошуа допомогу в підготовці до реваншу з Олександром Усиком.

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