Ф'юрі знайшов новий спосіб прибрати Усика зі шляху до супербою з Джошуа

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Стюарда, він готовий допомогти Джошуа в підготовці до другого поєдинку проти українця, аби зробити можливим зустріч двох британців у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

"Ми справді налаштовані допомогти Джошуа в таборі. Бажаємо, щоб він спочатку переміг Усика, адже хочемо побачити бій Ф'юрі - Джошуа, як і всі фани боксу в світі. Це не прийом або жарт. З радістю допоможемо, тому що він здатен перемогти Усика, в цьому немає нічого нового. За старих часів боксери ходили до інших у зали по допомогу", - розповів Стюард.

Він висловив переконання, що поєдинок Ф'юрі - Джошуа, найбільший, який можна уявити в сучасному боксі.

"Коли надважка вага на висоті – на висоті бокс загалом. Найбільший поєдинок – це Ф'юрі – Джошуа. Всі ми знаємо, як він вплине на спорт, коли вони боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу. Важко вигадати більший бій", – сказав Стюард.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що Тайсоном Ф'юрі після перемоги над Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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