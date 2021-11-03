Усик спантеличив планами стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Усика, в майбутньому він не проти випробувати свої сили у новій ваговій категорії - бріджервейті, в якій змагаються боксери вагою від 91 кг до 99 кг.

"Моєю метою завжди було стати чемпіоном світу у хевівейті, але хто знає, що там у майбутньому? Можливо, я одного разу поб'юся у бріджервейті. Буде ще один пояс у колекції", - сказав Усик, який є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

До переходу в хевівейт українець володів титулом WBO у першій важкій вазі (до 90,7 кг).