Усик спантеличив планами стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях
Український боксер Олександр Усик заявив, що у майбутньому може побитися за чемпіонський титул у новій ваговій категорії - бріджервейті
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Усика, в майбутньому він не проти випробувати свої сили у новій ваговій категорії - бріджервейті, в якій змагаються боксери вагою від 91 кг до 99 кг.
"Моєю метою завжди було стати чемпіоном світу у хевівейті, але хто знає, що там у майбутньому? Можливо, я одного разу поб'юся у бріджервейті. Буде ще один пояс у колекції", - сказав Усик, який є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
До переходу в хевівейт українець володів титулом WBO у першій важкій вазі (до 90,7 кг).
- Нагадаємо, у жовтні 2020 року Всесвітня боксерська рада створила нову вагову категорію - бріджервейт.
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