Усик стане найскладнішим випробуванням для Джошуа, - брат Ф'юрі

Про це повідомляє Boxing News TV.



26-річний Хью Ф'юрі вважає, що Усик може створити проблеми для Джошуа.



"Це хороший бій. Не можна недооцінювати Усика - він хороший, незручний для суперників боксер. Джошуа теж хороший боєць, який постійно прогресує. Треба віддати йому за це належне. Усик стане найскладнішим випробуванням для Джошуа. Усик продовжує вчитися, він дуже розумний боксер. Подивимося, чи створять проблеми габарити Джошуа. Будь потужний удар може завершити бій", - сказав Хью Ф'юрі, двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, ще 17 червня Тайсон Ф'юрі стверджував, що Олександр Усик не має шансів на перемогу в поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Після цього, 3 липня, Тайсон Ф'юрі заявив, що з інтересом стежитиме за поєдинком свого співвітчизника Ентоні Джошуа проти українця Олександра Усика.

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