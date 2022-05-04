Усик вперше відреагував на заяву Ф'юрі про завершення кар'єри
Український боксер Олександр Усик заявив, що не вірить у слова британця Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри
Про це Усик сказав у інтерв'ю Blockasset.
У відповідь на запитання, чи вірить він у те, що Ф'юрі справді пішов на пенсію, Усик відповів негативно.
"Чи я вірю, що Тайсон вийшов на пенсію? Ні, не вірю", - сказав Усик.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі. 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він оголосив, що більше не має наміру повертатися на ринг.
Олександр Усик є чемпіоном WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що в липні він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа з Великої Британії.
- 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта.
- Після поєдинку Ф’юрі заявив, що не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, оскільки йде з боксу.
- 3 травня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум висловив переконання, що британський боксер змінить рішення про завершення кар'єри.
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