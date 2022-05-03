Промоутер вигадав, як примусити Ф'юрі битися з переможцем бою Усик - Джошуа

Про це повідомляє BoxingNews24.

За його словами, коли Тайсон Ф'юрі побачить реванш українця Олександра Усика проти британця Ентоні Джошуа, то захоче зустрітися з його переможцем.

"Незабаром я зустрінуся з Тайсоном і ми з ним поговоримо, але це не означає, що ми розмовлятимемо про його вихід на пенсію. Я не збираюся його підштовхувати до чогось. Коли Тайсон каже, що пішов на пенсію, він має на увазі теперішній час, але чи дотримуватиметься він такої думки через кілька місяців, це вже інше питання. Я думаю, що бій Усика проти Джошуа знову розбурхає кров Ф’юрі", – сказав Арум.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.

Олександр Усик є чемпіоном WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що в липні він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа.

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