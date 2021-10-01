Усик зізнався, чи хваляться діти в школі, що їхній батько чемпіон світу з боксу
Боксер Олександр Усик розповів, як змінилась поведінка його дітей після того, як українець став чемпіоном світу
Про це повідомляє The Sun.
За словами Усика, його діти не вихваляються, але тепер охочіше ходять в школу.
"Тепер мій син Михайло охочіше ходить в школу, тому що я приїхав додому і сам воджу його туди. Наскільки мені відомо, ніхто з моїх дітей не вихвалятиметься, що їх батько - чемпіон світу. І, чесно кажучи, я радий цьому", - сказав Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.
- 30 вересня стало відомо, що повторний бій між Усиком і Джошуа може відбутися в Україні.
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