Усик зізнався, що його мама не дивиться бої сина у прямому етері
Боксер Олександр Усик зізнався, що його мама не може дивитись бої свого сина у прямому етері
Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє Еспресо.TV.
Усик також розповів, як на його бої реагують діти.
"Дочка дуже переживає, я з нею говорив в день бою. Вона дуже хвилювалась, дивилася перші два раунди. Далі прийшла до восьмого раунду. Моя мама не дивиться в онлайні бої, тільки, коли вже знає результат і повтор дивиться. Хлопці вже спали, а старший син Кирило вранці дивився", - сказав Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів (117:112, 116:112, 115:113) та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.
- 28 вересня Олександр Усик заявив про бажання провести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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