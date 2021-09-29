Усик зізнався, що його мама не дивиться бої сина у прямому етері

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє Еспресо.TV.



Усик також розповів, як на його бої реагують діти.



"Дочка дуже переживає, я з нею говорив в день бою. Вона дуже хвилювалась, дивилася перші два раунди. Далі прийшла до восьмого раунду. Моя мама не дивиться в онлайні бої, тільки, коли вже знає результат і повтор дивиться. Хлопці вже спали, а старший син Кирило вранці дивився", - сказав Усик.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів (117:112, 116:112, 115:113) та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

28 вересня Олександр Усик заявив про бажання провести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb