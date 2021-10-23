Усик зухвало висловився про Ф'юрі

Про це він заявив у інтерв'ю BoxingScene.

За словами Усика, він вважає Ф'юрі хорошим боксером, але не "королем" хевівейту.

"Я вважаю Ф'юрі дуже хорошим бійцем, хорошим спортсменом. Ще у нього добре підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає лише він. Ось що я можу сказати про нього", - сказав Усик.

Він висловив переконання, що йому до снаги перемогти британця.

"Перед моїм боєм з Джошуа усі говорили, що у мене немає жодного шансу побити Джошуа. Я чув подібні речі впродовж всього свого життя, але я здатен перемогти Ф'юрі.

Я не "понтуюся", що можу запросто покарати будь-якого боксера в світі. Я просто ходжу в спортзал і виконую свою роботу: багато тренуюся, працюю і вкладаю в це всі свої сили. І не намагаюся уявити себе королем всесвіту", - сказав Усик.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).