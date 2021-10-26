Усика в найпрестижнішому рейтингу The Ring перевершив лише один боксер у світі

Про це повідомляє The Ring у Instagram.

У новому рейтингу журналу Олександр Усик залишився на другій позиції. Ще один український боксер Василь Ломаченко, який виступає у легкій вазі (до 61,2 кг), розташовується на дев'ятому місці.

Лідерство в рейтингу зберіг мексиканець Сауль Альварес, який є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Наойя Інуе (Японія)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Велика Британія)

6. Еррол Спенс (США)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)

9. Василь Ломаченко (Україна)

10. Казуто Іока (Японія)

