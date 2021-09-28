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Усик злетів на друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу

28 вересня, 2021 вiвторок
10:40
Спорт Олександр Усик

Українець Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring

Про це повідомляє The Ring

Завдяки перемозі над британцем Ентоні Джошуа, українець піднявся у рейтингу з четвертого рядка на другий. Лідерство зберіг мексиканець Сауль Альварес, який є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). 

Усик у новому рейтингу випередив японця Наойю Інуе та американця Теренса Кроуфорда. Позаду українця також залишилися британець Джош Тейлор, американці Еррол Спенс та Теофімо Лопес, мексиканець Хуан Франсисико Естрада, українець Василь Ломаченко та японець Казуто Іока.   

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO , WBA та IBF.

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Сауль Альварес
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