Усик злетів на друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу

Про це повідомляє The Ring.

Завдяки перемозі над британцем Ентоні Джошуа, українець піднявся у рейтингу з четвертого рядка на другий. Лідерство зберіг мексиканець Сауль Альварес, який є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Усик у новому рейтингу випередив японця Наойю Інуе та американця Теренса Кроуфорда. Позаду українця також залишилися британець Джош Тейлор, американці Еррол Спенс та Теофімо Лопес, мексиканець Хуан Франсисико Естрада, українець Василь Ломаченко та японець Казуто Іока.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO , WBA та IBF.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.

27 вересня промоутер Едді Хірн повідомив, що бій-реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика відбудеться у лютому.

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