"Усувають загрози нацбезпеці": у ОП заявили, що продовжать використовувати санкції РНБО

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.



"Вже бачимо, що санкції, діють ефективно і дійсно усувають ті загрози національній безпеці, які служать причиною для їх введення. Держава продовжить використовувати цей інструмент", – заявив радник Єрмака.



РНБО почала вводити санкції узимку 2021 року. Поступово під них потрапили канали лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, сам політик, його дружина Оксана Марченко, олігархи Дмитро Фірташ та Павло Фукс, терористи з ОРДЛО, росіяни, політики режиму Януковича, кримінальні "авторитети", злодії "в законі", контрабандисти.

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