Про це і не тільки світові ЗМІ писали 16 березня:

The New York Times

Українські військові випускають тисячі артилерійських снарядів на день, намагаючись утримати східне місто Бахмут, пише американське видання. Темпи, які, на думку американських і європейських офіційних осіб, є невигідними та можуть поставити під загрозу заплановану весняну кампанію, яка може виявитися вирішальною.

Польща розкрила російську шпигунську групу, яка намагалася саботувати поставки зброї в Україну. У четвер затримали дев’ятьох іноземців, звинувачених у шпигунстві на користь Росії та підготовці операцій з перешкоджання постачанню західної зброї в сусідню Україну.

Пентагон оприлюднив перші розсекречені відеозображення подій, що призвели до зіткнення російського винищувача з неозброєним американським розвідувальним дроном. На 42-секундному ролику показано, як російські літаки розбризкують на безпілотник Reaper авіаційне паливо, перш ніж він впав у Чорне море.

Росія розгортає додаткові кораблі в Чорному морі, можливо, для пошуку збитого американського безпілотника. Видання зазначає, що українські військові повідомили про незвичайну активність російського флоту в Чорному морі в четвер, заявивши, що більше кораблів були розгорнуті у водах у нетиповій розсіяній формі, що свідчить про те, що вони шукали уламки збитого американського безпілотника.

The Washington Post

Польща заявляє, що стане першою країною НАТО, яка надасть Україні винищувачі. Країна поставить Україні першу партію з чотирьох МіГ-29 радянського виробництва, заявив польський президент Анджей Дуда, посилюючи тиск на інших союзників по НАТО, щоб вони взяли на себе подібні зобов’язання. Літаки знаходяться в "повному робочому стані" і будуть доставлені в "найближчі кілька днів".

Війна в Україні є визначальним моментом для держсекретаря США Ентоні Блінкена, зауважує видання. Головний дипломат Байдена зберіг союзників Вашингтона разом, але вийти з кінця гри виявляється невловимим. Йдеться про те, що коли Блінкен особисто звернувся до Володимира Зеленського, сподіваючись переконати його в неминучості російського вторгнення, президент України йому не повірив. Попередженню бракувало конкретики, згадував Зеленський в інтерв’ю після вторгнення. Більше того, якщо американці справді вірили, що ситуація настільки жахлива, як натякав Блінкен, чому вони не почали надсилати більш потужну зброю місяцями раніше?

Пропонується репортаж про сміливу фронтову місію з евакуації неохочих українців з Часового Яру. Журналісти зазначають, що через тринадцять місяців після повномасштабного вторгнення Росії деякі українці, які надто хворі чи надто горді, щоб евакуюватися із зон бойових дій, залишаються у серйозній небезпеці. З’являється волонтерська група, яка з травня витягла 4000 людей, витягнувши їх із деяких із найнебезпечніших місць і допомігши їм переїхати в Україну чи за кордон.

Також повідомляється, що у Ростові-на-Дону поблизу України вогонь охопив будівлю ФСБ Росії. Внаслідок пожежі загинула щонайменше одна людина та двоє поранено.

Politico

Україні нема чого гаяти, тому США поспішають підготувати Київ до весняного наступу, пише видання. Вашингтон дедалі більше стурбований скороченням поставок боєприпасів і протиповітряної оборони в Україну. Як зауважується, Збройні сили США швидко відправляють техніку на поле бою та тренують українські сили напередодні великого наступу на Росію, який очікується наприкінці весни.

Розшукується кандидат у президенти від Республіканської партії, який підтримує Україну, повідомляє видання. Республіканці в Сенаті критикують колишнього президента Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона ДеСантіса за те, що вони не підтримують Україну, закликаючи до лідерів, які приймуть зовнішню політику в стилі Рейгана. У той час низка республіканців у Сенаті відкрито говорять про бажання мати прапороносця Республіканської партії з іншим підходом.

Віце-президентка США Камала Харріс приєдналася до законодавців від обох партій у критиці висловлювань губернатора Флориди Рона ДеСантіса про те, що підтримка України у її війні проти Росії не є життєво важливим інтересом національної безпеки Сполучених Штатів. Вона сказала: "Якщо ви справді розумієте суть проблеми, ви, мабуть, не робили б подібних заяв".

The Guardian

Одна зі статей розповідає про друзів Росії за кордоном, які схвалюють її збройну агресію проти України. Зауважується, що, судячи з недавнього з’їзду Міжнародного руху русофілів, який організували консервативні активісти та з великою помпою відбувся в заскленій залі Державного музею Пушкіна в Москві, відповідь – політичні маргінали та теоретики змови. Серед них були суперечливий американський актор Стівен Сігал, онук Шарля де Голля, та італійська принцеса і вчена, відома своїми перекладами Толкіна, яка боїться, що європейських хлопців заохочують одружуватися з їхніми коровами.

Повідомляється також, що російський військовий Даніїл Фролкін, який зізнався у вбивстві мирного жителя в Україні минулого року, був засуджений військовим судом на Далекому Сході Росії до п’яти з половиною років позбавлення волі умовно за звинуваченням у поширенні "фейкових новин" про армію. Цей вирок розцінюють як спробу замовкнути інших військовослужбовців.

Росія скоїла в Україні широкий спектр військових злочинів, включаючи навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей, стверджується у звіті розслідування за підтримки ООН. Російські війська здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза бойовими діями та не вживали заходів для захисту українського населення.

А британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що найкращий спосіб захистити Молдову від нападу з боку Росії – це захистити Україну.

Видання також пише, що призначений Росією лідер в окупованому Донецьку Денис Пушилін заявив, що він не бачить жодних ознак того, що Україна відступає від Бахмута. Водночас він стверджував, що українським силам важко постачати боєприпаси, продовольство чи підкріплення.

У Білому домі заявили, що рішення Польщі надати Україні винищувачі МіГ-29 є "суверенним рішенням", яке не спонукатиме президента Джо Байдена поставити Києву американські літаки F-16.

Також у США сказали, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном були б "хорошою справою".

CNN

Повідомляється, що на сході України збили безпілотник китайського виробництва, модернізований і озброєний. Українські військові збили дрон з автоматичної зброї АК-47 на вихідних. Зазначається, що це був Mugin-5, комерційний безпілотний літальний апарат (БПЛА), виготовлений китайським виробником у портовому місті Сямень на східному узбережжі Китаю.

Польща пообіцяла надіслати чотири винищувачі МіГ-29 в Україну, і це перша країна-член НАТО, яка зробила важливий крок у боротьбі Києва, щоб протистояти натиску Росії. Видання підкреслює, що хоча відправка МіГів є розривом з альянсом, це не є несподіваним кроком і повністю відповідає членству Польщі в НАТО. Це може змінити динаміку всередині НАТО, виступаючи каталізатором для більшої кількості країн, щоб зробити це, або засмутити країни, які виступають проти активнішого залучення НАТО до конфлікту, як Угорщина.

Пропонується аналіз, в якому йдеться про те, що приголомшливе повітряне відео, на якому російський реактивний літак гуде, а потім, очевидно, вдаряється в американський дрон над Чорним морем, яскраво показує, як війна в Україні може вийти з-під контролю. Але якщо в цій драмі є щось втішне, то, здається, дві ядерні держави мають намір запобігти найгіршому сценарію конфлікту. Припускається, що протистояння, яке призвело до гнівної риторики між Вашингтоном і Москвою, але не більше того, було б набагато гіршим, якби американський дрон Reaper був пілотованим літальним апаратом.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у "санкційній війні" проти Росії, яку він назвав причиною падіння ВВП країни. За його словами, РФ спрямовувала свою економіку в бік країн, які не запровадили санкцій, закликавши лідерів бізнесу допомогти побудувати нову російську економіку та подякувавши їм за їхні зусилля допомогти російській державі.

Зазначається, що поки найманці Вагнера намагаються взяти Бахмут, їхній лідер Євгеній Пригожин виглядає дедалі ізольованішим. Войовничий бос російської приватної військової групи "Вагнера" насолоджується своєю роллю антиістеблішменту, але з’являється все більше ознак того, що московський істеблішмент зараз притиснув його до рук і важко дихає. Пригожин зробив ставку на те, що його найманці піднімуть російський прапор у східноукраїнському місті Бахмуті, хоча це коштувало значних збитків для лав його сил і, ймовірно, для його власного стану.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що вкрай важливо терміново забезпечити Україну свіжими боєприпасами для протидії вторгненню Росії. Він зазначив, що за останні 12 місяців Німеччина підтримала Україну майже 15 млрд доларів, щоб допомогти відбити вторгнення Росії, що є "значною сумою, але вона підходить для нашої країни".

BBC

Втрати росіян у Бахмуті зростають, але тактика змінюється. Україна провела лінію в бруді, і цією лінією є Бахмут. Журналісти пишуть, що це місто, про яке мало хто каже, що воно має стратегічне значення, але в боях за яке загинули десятки тисяч людей. Вона почалася більше семи місяців тому і є найдовшою битвою війни.

Gazeta Wyborcza

Польське медіа пише з посиланням щоденну газету Il Foglio, що Дмитро Медведєв з Ради безпеки Росії наказав вагнерівцям вбити міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. "За даними наших спецслужб, загроза реальна", повідомляє видання.

Понад 80% респондентів сприймають Росію як супротивника чи суперника. Нове велике дослідження громадської думки в Європі документує міцність єдності навколо української справи та показує три основні фактори цієї єдності. Але зауважується, чи надовго така єдність.

Також повідомляється, що озброєння України може призвести до нової холодної війни. "Мир без зброї" – з такими гаслами на банерах вийшли на вулиці пацифісти з Німеччини. Півмільйона німців підписали петицію із закликом не відправляти зброю в Україну та розпочати переговори з Москвою. Більше у статті.