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Головна Економіка "Утриматись при владі за будь-яку ціну": ексміністр соцполітики Рева заявив про небезпеку масштабних фальсифікацій у разі онлайн-голосування
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"Утриматись при владі за будь-яку ціну": ексміністр соцполітики Рева заявив про небезпеку масштабних фальсифікацій у разі онлайн-голосування

8 лютого, 2022 вiвторок
20:10
Економіка Андрій Рева

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що влада може роздати пенсіонерам смартфони, щоб запровадити електронне голосування на виборах та мати змогу фальсифікувати результати

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Я думаю, що це стратегічною метою "зеленої" влади. Їй потрібно утриматись будь-якою ціною при владі. Ясно, що класичні класифікації їх не влаштовують, їм уже потрібні новітні технології для того, щоб переконати суспільство, що їх так сильно люблять. Якщо буде е-голосування, можна буде голосувати заздалегідь. Той же керівник зібрав всіх і всі йому показали, як проголосували через свої смартфони. Чи студентів, чи когось іншого. Ясно, що у людей нема смартфонів і вони не можуть проголосувати - от вони пенсіонерам видадуть", - сказав Рева.

Ексміністр зауважив, що пенсіонер, якому видали смартфон - він уже формально матиме пристрій для голосування.

"Уявіть, що він в ньому не розбирається і не голосує. Можна ж написати, потім по факту, що він теж проголосував, на дільницю не ходив, а проголосував по смартфону. Хто це проконтролює? Я вбачаю потенційну можливість для масштабних фальсифікацій з метою втриматись при владі. В цьому мені здається, є найбільша небезпека, яку сьогодні намагаються для країни створити "зелені" під виглядом, що вони начебто за людей", - підсумував він.

 

  • Президент Воломир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.

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вибори
влада
Володимир Зеленський
Андрій Рева
Великий ефір Василя Зими
е-голосування
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