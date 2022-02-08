"Утриматись при владі за будь-яку ціну": ексміністр соцполітики Рева заявив про небезпеку масштабних фальсифікацій у разі онлайн-голосування

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Я думаю, що це стратегічною метою "зеленої" влади. Їй потрібно утриматись будь-якою ціною при владі. Ясно, що класичні класифікації їх не влаштовують, їм уже потрібні новітні технології для того, щоб переконати суспільство, що їх так сильно люблять. Якщо буде е-голосування, можна буде голосувати заздалегідь. Той же керівник зібрав всіх і всі йому показали, як проголосували через свої смартфони. Чи студентів, чи когось іншого. Ясно, що у людей нема смартфонів і вони не можуть проголосувати - от вони пенсіонерам видадуть", - сказав Рева.



Ексміністр зауважив, що пенсіонер, якому видали смартфон - він уже формально матиме пристрій для голосування.



"Уявіть, що він в ньому не розбирається і не голосує. Можна ж написати, потім по факту, що він теж проголосував, на дільницю не ходив, а проголосував по смартфону. Хто це проконтролює? Я вбачаю потенційну можливість для масштабних фальсифікацій з метою втриматись при владі. В цьому мені здається, є найбільша небезпека, яку сьогодні намагаються для країни створити "зелені" під виглядом, що вони начебто за людей", - підсумував він.





Президент Воломир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.