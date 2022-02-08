"Утриматись при владі за будь-яку ціну": ексміністр соцполітики Рева заявив про небезпеку масштабних фальсифікацій у разі онлайн-голосування
Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що влада може роздати пенсіонерам смартфони, щоб запровадити електронне голосування на виборах та мати змогу фальсифікувати результати
Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Я думаю, що це стратегічною метою "зеленої" влади. Їй потрібно утриматись будь-якою ціною при владі. Ясно, що класичні класифікації їх не влаштовують, їм уже потрібні новітні технології для того, щоб переконати суспільство, що їх так сильно люблять. Якщо буде е-голосування, можна буде голосувати заздалегідь. Той же керівник зібрав всіх і всі йому показали, як проголосували через свої смартфони. Чи студентів, чи когось іншого. Ясно, що у людей нема смартфонів і вони не можуть проголосувати - от вони пенсіонерам видадуть", - сказав Рева.
Ексміністр зауважив, що пенсіонер, якому видали смартфон - він уже формально матиме пристрій для голосування.
"Уявіть, що він в ньому не розбирається і не голосує. Можна ж написати, потім по факту, що він теж проголосував, на дільницю не ходив, а проголосував по смартфону. Хто це проконтролює? Я вбачаю потенційну можливість для масштабних фальсифікацій з метою втриматись при владі. В цьому мені здається, є найбільша небезпека, яку сьогодні намагаються для країни створити "зелені" під виглядом, що вони начебто за людей", - підсумував він.
- Президент Воломир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.77
Купівля 27.77Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе