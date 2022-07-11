Утримувати фіксований курс валют не має сенсу, - президент Асоціації банків України

Про це в ефірі Еспресо заявив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

"Якщо говорити про збереження своїх заощаджень - гривня буде девальвувати. Це точно, оскільки більшість фінансового середовища схиляється до точки зору, що утримувати фіксований курс, який НБУ зафіксував 23 лютого вже немає сенсу", - сказав він.

За словами експерта, зараз в Україні є два різних курси валют - офіційний і курс ринку.

"Ми прогнозуємо, що курс буде відпущений, а курс гривні до основних валют зупиниться в межах 40 грн. Нацбанк здійснює емісію, потім ідуть поповнення за рахунок золотовалютного резерву. Як людям зберегти гроші - зараз найкращий момент зберігати в різних кошиках, це можуть невеликі суми в гривні, в доларах і євро. Таким чином ви диверсифікуєте ризики. Тримати пропорційну суму заощаджень", - додав Дубас.

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Він додав, що багато експертів схиляються до точки зору, що українську гривню потрібно поступово відпускати, щоб вона знайшла свій середньозважений курс.

"Все, що зафіксовано - має негативні наслідки. Звичайно, в умовах війни ці кроки були виважені, але сьогодні, коли пройшло 4 -5 місяців і частина територій повертається до звичного життя, головне питання - це відновлення економіки. Навіть, якщо гривня послабиться відносно іноземних валют до 40 грн, все одно після перемоги в Україну будуть дуже великі надходження інвестицій. Через це українська гривня може повернутися до попередніх значень, тому що є великі очікування того, наскільки Україна може стати привабливим інвестиційним центром", - підсумував президент Асоціації.