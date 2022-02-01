Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Шелест зазнав катувань і має проблеми зі здоров'ям, - Денісова

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



Олександр Шелест - викладач інформатики Донецького національного технічного університету. Окупанти 13 вересня 2017 року прийшли до квартири в Донецьку, де чоловік жив з мамою, та заарештували його.



Після затримання українця помістили до ізолятора тимчасового тримання. Періодично його вивозили на допити до "відділу з боротьби з організованою злочинністю МДБ ДНР", під час яких застосовували електричний струм.



17 травня 2019 року "Верховний суд ДНР" засудив Олександра Шелеста до 11 років ув’язнення за "шпигунство".



Українець має серйозні проблеми зі шлунково-кишковим трактом і постійно скаржиться на біль у животі.



У Макіївській колонії йому не надають жодної медичної допомоги. Чоловіку допомагають тільки ліки, які передає мама. Крім літніх батьків, про нього нема кому піклуватися. Батько українця останнім часом хворіє.



"Усі вищеназвані дії стосовно Олександра Шелеста є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Олександра Шелеста, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.



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