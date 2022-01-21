Ув'язнений окупантами в ОРЛО українець Мерзлий має інвалідність і потребує негайного лікування, - Денісова

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.



Юрія Мерзлого незаконно затримали 22 березня 2018 року дорогою до Луганська, куди він повертався разом з дружиною та сином. Після обшуків у оселі його звинуватили у "співпраці з СБУ".



За версією окупантів, українець "здійснював розвідувальну діяльність" на території "ЛНР" і передавав інформацію про місцеві "правоохоронні органи".



"15 днів Юрій (Мерзлий, - ред) провів у підвалі так званого міністерства держбезпеки у тимчасово окупованому Луганську, де його по-звірячому катували, а згодом перевели до луганського СІЗО", - зазначила Людмила Денісова.



26 липня 2019 року "Воєнний суд ЛНР" засудив чоловіка до 12 років позбавлення волі за "державну зраду".



Юрій Мерзлий має 2 групу інвалідності: напередодні затримання він переніс операцію з видалення злоякісної пухлини кишківника, а також страждає на цукровий діабет 2 типу. Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, чоловіку не надають жодної медичної допомоги, а останнім часом окупанти обмежили йому доступ до тестів на визначення рівня цукру в крові та життєво необхідних ліків.



"Усі вищеназвані дії стосовно Юрія Мерзлого є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Юрія Мерзлого, сприяти його негайному звільненню.



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