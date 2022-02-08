Ув'язненому окупанами в ОРДО українцю Лобурю загрожує смертна кара, - Денісова

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.



Зазначається, що до житла Олександра Лобуря в Амвросіївці на тимчасово окупованій Донеччині 7 квітня 2020 року увірвалися п’ятеро працівників "МДБ ДНР". Після обшуків вони звинуватили чоловіка в торгівлі зброєю та наркотиками, одягли наручники й повезли в невідомому напрямку.



Спочатку українця затримали в порядку адміністративного арешту на 30 діб, однак зараз окупанти незаконно утримують його майже два роки. Олександру Лобурю інкримінують "ст. 321 УК ДНР" - "шпигунство", санкція якої передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі, а у воєнний час - смертну кару з конфіскацією майна.



У Денісової заявили, що російські найманці досі не підтвердили незаконне затримання чоловіка.



За інформацією, отриманою від родичів Олександра Лобуря, він хворіє на хронічний гострий холецистит і панкреатит. Чоловіку рекомендоване лише дієтичне погодинне харчування, яке неможливо забезпечити в СІЗО. Через тривале перебування в умовах антисанітарії тіло Олександра Лобуря вкрилося фурункулами.



Повідомляється, що українцю не надають жодної медичної допомоги. Він отримує лише ліки, які час від часу можуть передати мама та співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Чоловік не має жодного зв'язку з рідними.



"Усі вищеназвані дії стосовно Олександра Лобуря є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.



Омбудсман звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Олександра Лобуря, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля порушення питання про його звільнення.



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