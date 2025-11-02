Більше за Черчилля офігів тільки Віталій Кличко, у якого нещодавно з бюджету Києва забрали 8 млрд грн на фінансування Української залізниці, яка не витягує дотувати пасажирські перевезення на тлі зафіксованих тарифів на перевезення вантажів.

А тут виявляється стільки зайвих грошей є….

А разом з Кличко офігівають кредитори Української залізниці, більшість з яких має офіси у Лондоні, і добре вчилися в школі, знаючи, що сказав би офігівший Черчилль, яким компанія каже: "Грошей нема, але ви тримайтесь". Тепер вони навряд чи повірять. От же вони, гроші. Читайте також: Спроби об’єднати людей не правдою, а маніпуляцією — провальні

Тому разом з Кличком і кредиторами офігіває, певно, і керівництво Укрзалізниці, яке навряд чи брало участь в цьому креативі, і не дуже радіє, що обсяг пасажирських перевезень може зрости, й воліло б отримати просто підтримку держави, щоб закрити вже наявні діри, які виникають не тільки від корупції, а переважно від економічно необґрунтованих тарифів пасажирських перевезень і де-факто безплатних електричок.

А ще можуть офігіти бельгійці. Їм вся Європа розповідає, що треба розблокувати використання російських активів, бо Україні потрібні гроші на війну. Й іншого варіанта немає. А тут, виявляється, Україна така заможна країна, що має можливість влаштовувати аукціон нечуваної щедрості навіть під час війни.