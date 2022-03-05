УЗ анонсувала евакуаційні поїзди до Польщі з Дніпра і Запоріжжя

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

Об 11:00 6 березня планується потяг із Запоріжжя, о 9:00 - з Дніпра.

Усі потяги прямують до польського Хелма. До складу київського потяга на Хелм у Львові причеплять додаткові вагони. Такий потяг планується 5 і 6 березня о 19:13.

"На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. Проїзд безкоштовний", - зазначає компанія.