УЗ анонсувала евакуаційні поїзди до Польщі з Дніпра і Запоріжжя
Укрзалізниця оголосила графік евакуаційних поїздів з Дніпра та Запоріжжя до Польщі
Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.
Об 11:00 6 березня планується потяг із Запоріжжя, о 9:00 - з Дніпра.
Усі потяги прямують до польського Хелма. До складу київського потяга на Хелм у Львові причеплять додаткові вагони. Такий потяг планується 5 і 6 березня о 19:13.
"На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. Проїзд безкоштовний", - зазначає компанія.
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