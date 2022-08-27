Про це розповів заступник директора департаменту комерційної роботи товариства Валерій Ткачов під час наради із представниками зернового ринку, передає Rail.insider.

Посадовець нагадав, що УЗ працює над розширенням пропускної спроможності прикордонних переходів.

"Щодо розширення західних прикордонних переходів, ми також працюємо в цьому напрямку. Ми запустили Березине - Басарабяска, зараз розглядаємо Гребенне - Рава-Руська та Стражава - Кросцєнко (Польща), а ще Ділове—Валя-Вішеулуй (Румунія). Ці чотири прикордонні переходи, які саме спрямовані на розширення пропускної спроможності", — заявив Валерій Ткачов.

Він зауважив, що електрифікація та ремонт колії на прикордонних територіях, які проводить Укрзалізниця, також спрямовані на розширення пропускної спроможності інфраструктури у бік Європи.

Нагадаємо, 22 серпня Україна та Молдова відновили залізничну гілку в обхід Придністров'я та мосту через Дністровський лиман.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb