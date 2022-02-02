УЗ обрала Хафера Гепарда головою наглядової ради, заступником став Лещенко
Наглядова рада Укрзалізниці обрала головою незалежного члена Хафера Гепарда, заступником голови став представник держави Сергій Лещенко
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури за підсумками першого засідання наглядової ради.
Як відомо, торік у грудні Кабінет міністрів визначив переможців конкурсу на ці посади, але наглядова рада не працювала з кінця вересня, адже закінчилися контракти з попереднім її складом.
"За останні півроку Міністерство та Уряд заклали гарну основу для розвитку УЗ - були підвищені вантажні тарифи, налагоджені прямі закупівлі електроенергії у виробника, вирішена багаторічна проблема оподаткування земель, якими користується УЗ, стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що наглядова рада УЗ складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів та трьох представників від держави.
Незалежними членами ради стали:
- Анатолій Амелін: ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, люстрований у 2015 році, до того очолював інвесткомпанію "Альтана капітал" з орбіти СКМ Ріната Ахметова. Наразі є директором і співзасновником економічних програм Українського інституту майбутнього;
- Александер Долл - голова НР американської інвесткомпанії Lincoln International. Раніше він працював фінансовим директором групи Deutsche Bahn, очолював вертикаль вантажних перевезень та логістики в DB. Очолював низку корпорацій групи, зокрема – британську Arriva.
- Якуб Карновскі - директор інвестфонду Luma Investment та член наглядової ради "Укрпошти". У ролі експерту від Світового банку брав участь у реформуванні залізниць у Таїланді, Саудівській Аравії та інших. Також займався реструктуризацією польської залізниці PKP. Зокрема, вивів на біржу вантажну вертикаль компанії, завдяки чому погасив її борги.
- Гепард Хафер очолював представництво Deutsche Bahn у центральній та східній Європі протягом 13 років – до 2012 року. Відтоді є ректором та професором в Університеті прикладних наук у Берліні.
- Сергія Лещенка - колишнього журналіста та ексдепутата. З 2019 року він входив у склад наглядової ради УЗ. У вересні контракт з Лещенком не продовжили, але згодом його кандидатуру до НР вніс міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
- Давіда Ломджарію - голову НР грузинської енергетичної компанії Sunenergy Bank. Очолював холдинґ Iberia Group, чиї компанії працюють на ринках нерухомості, автомобілів та харчової промисловості.
- Сергія Москаленка - юриста. За даними Центральної виборчої комісії, у 2019 році балотувався від "Слуги народа", був радником ексголови Офісу (тоді – Адміністрації) президента Андрія Богдана.
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