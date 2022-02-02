УЗ обрала Хафера Гепарда головою наглядової ради, заступником став Лещенко

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури за підсумками першого засідання наглядової ради.



Як відомо, торік у грудні Кабінет міністрів визначив переможців конкурсу на ці посади, але наглядова рада не працювала з кінця вересня, адже закінчилися контракти з попереднім її складом.



"За останні півроку Міністерство та Уряд заклали гарну основу для розвитку УЗ - були підвищені вантажні тарифи, налагоджені прямі закупівлі електроенергії у виробника, вирішена багаторічна проблема оподаткування земель, якими користується УЗ, стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що наглядова рада УЗ складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів та трьох представників від держави.



Незалежними членами ради стали:

Анатолій Амелін: ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, люстрований у 2015 році, до того очолював інвесткомпанію "Альтана капітал" з орбіти СКМ Ріната Ахметова. Наразі є директором і співзасновником економічних програм Українського інституту майбутнього;

Александер Долл - голова НР американської інвесткомпанії Lincoln International. Раніше він працював фінансовим директором групи Deutsche Bahn, очолював вертикаль вантажних перевезень та логістики в DB. Очолював низку корпорацій групи, зокрема – британську Arriva.

Якуб Карновскі - директор інвестфонду Luma Investment та член наглядової ради "Укрпошти". У ролі експерту від Світового банку брав участь у реформуванні залізниць у Таїланді, Саудівській Аравії та інших. Також займався реструктуризацією польської залізниці PKP. Зокрема, вивів на біржу вантажну вертикаль компанії, завдяки чому погасив її борги.

Гепард Хафер очолював представництво Deutsche Bahn у центральній та східній Європі протягом 13 років – до 2012 року. Відтоді є ректором та професором в Університеті прикладних наук у Берліні.

Сергія Лещенка - колишнього журналіста та ексдепутата. З 2019 року він входив у склад наглядової ради УЗ. У вересні контракт з Лещенком не продовжили, але згодом його кандидатуру до НР вніс міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Давіда Ломджарію - голову НР грузинської енергетичної компанії Sunenergy Bank. Очолював холдинґ Iberia Group, чиї компанії працюють на ринках нерухомості, автомобілів та харчової промисловості.

Сергія Москаленка - юриста. За даними Центральної виборчої комісії, у 2019 році балотувався від "Слуги народа", був радником ексголови Офісу (тоді – Адміністрації) президента Андрія Богдана.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Представниками держави було призначено:У ході засідання Головою ради було обрано Хафера Гепарда, а його заступником став Лещенко Сергій.