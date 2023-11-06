Уздовж кордону М'янми з КНР сталися сутички між повстанцями та силами хунти, Пекін закликав м'янманську владу до співпраці

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня правляча армія М'янми заявила, що намагається відновити порядок поблизу кордону після того, як альянс армій етнічних меншин, що борються за самовизначення, розпочав серію скоординованих атак на об'єкти хунти.

"М'янму закликають співпрацювати з Китаєм для підтримки стабільності вздовж китайсько-м'янманського кордону, ретельно забезпечувати безпеку життя і майна жителів китайського прикордоння і вживати ефективних заходів для посилення безпеки китайського персоналу", - заявив Нонг Ронг, помічник міністра закордонних справ Китаю.

За даними видання Asia Times, один громадянин Китаю загинув і кілька були поранені в суботу, коли снаряд, випущений військовими М'янми, пролетів повз ціль і впав на китайському боці кордону.

Таїланд намагається повернути додому 162 своїх громадян, які опинилися в пастці через бойові дії в М'янмі.

Довідково: Після військового перевороту в лютому 2021 року в М'янмі панує хаос, який позбавив влади демократично обраний уряд на чолі з нобелівською лауреаткою Аун Сан Су Чжі.

Продемократичні повстанські групи в деяких районах об'єдналися з партизанами етнічних меншин, які десятиліттями боролися за більшу автономію для боротьби з силами хунти.

У той час як західні уряди засудили м'янманську армію і наклали на неї санкції, Китай разом з Росією підтримали генералітет. Китай заявив, що підтримує М'янму в пошуку власного шляху, і закликав міжнародне співтовариство поважати її суверенітет.