В аеропорту "Херсон" затримали українця, який сприяв проведенню окупантами в Криму призову до армії РФ

Про це на своєму сайті пише прокуратура Автономної Республіки Крим.



"У рамках розслідування кримінального провадження за фактом примушування кримчан служити в Збройних силах РФ (ч. 1 ст. 438 КК України), що є воєнним злочином та підпадає під заборону статті 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, правоохоронцями автономії встановлено громадянина України, який на момент окупації півострова був власником та керівником приватного підприємства у Сакському районі АР Крим, що спеціалізується на пасажирських перевезеннях", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим, вказаний громадянин здійснив перереєстрацію підприємства відповідно до законодавства РФ та продовжив займатися підприємницькою діяльністю.



Також стало відомо, що підозрюваний протягом 2016-2017 років надавав допомогу окупаційній владі, уклавши договори з "військовим комісаріатом Республіки Крим", у забезпеченні проведення 4 незаконних призовних кампаній в Криму. Зокрема, систематично надавав транспортні засоби для перевезень призовників з військових комісаріатів різних районів окупованого півострова до збірного розподільного пункту "Республіки Крим" та залізничного вокзалу у м. Сімферополі, звідти вони прямували для проходження служби за межі окупованого півострова.



"До прикладу, згідно з умовами одного із контрактів, транспортні засоби, що належали підприємству підозрюваного, під час проведення однієї призовної кампанії, мають здійснити 496 рейсів, перевізши 3200 осіб. Плата за надані послуги становила понад 1 мільйон російських рублів", - пишуть у прокуратурі.



Наразі за процесуального керівництва прокуратури автономії вказаному громадянину України повідомлено про підозру у пособництві в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України), що полягає у сприянні незаконній діяльності "військового комісаріату Республіки Крим" під час проведення незаконних призовних кампаній в Криму.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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