В Афганістані бойовики здійснили атаку на військовий госпіталь: 25 загиблих

Про це пише "Українська правда" , яка цитує Reuters. Остання посилається на анонімного представника служби безпеки "Талібану", й офіційного представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда.



За словами представника служби безпеки, загинуло мінімум 25 осіб і більш, ніж 50 зазнало поранень, однак офіційно ця інформація не підтверджена.



Таліби стверджують, що загинув Мавлаві Хамдулла Мухліс - очільник військового корпусу в Кабулі й один з перших командирів талібів, що ввійшли до президентського палацу після падіння влади.



Повідомляють, що вхід до шпиталю постраждав від вибухів, а потім госпіталь атакувала "Ісламська держава". Забіхулла Муджахід зазначає, що скинутий з вертольота спецназ "Талібану" не дав нападникам потрапити до шпиталю, і їх було вбито у дворі чи біля входу. Раніше інший прессекретар стерджував, що одного з нападників було взято в полон.



За свідченнями очевидців, під час штурму над районом пролетіли щонайменше два гелікоптери. Цей випадок - один з перших, коли "Талібан" застосовували літак, який захопили в уряду, у військовій операції.



Reuters повідомляє, що відповідальність у "ІДІЛ" не визнали, однак ця операція типова для складних атак, які вони здійснювали раніше. Це слідує за іншими вибухами, вчиненими "ІДІЛ" - організацією, що становить найбільшу загрозу контролю талібів у Афганістані.

У жовтні в Афганістані смертник-суніт підірвав мечеть шиїтів - загинули 46 осіб, поранення дістали 143. Відповідальність за вибух узяла на себе "Ісламська держава".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb