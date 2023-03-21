В Афганістані зафіксували землетрус магнітудою 6,8
У регіоні Гіндукуш в Афганістані стався сильний землетрус, який відчули й у сусідніх Узбекистані, Казахстані, Пакистані та Індії
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ).
На території Афганістану ввечері 21 березня стався сильний землетрус. Центр моніторингу сейсмічної активності МНС сусіднього Узбекистану оцінив магнітуду землетрусу на 6,8.
За даними GFZ, землетрус відбувся на глибині 184 кілометри.
Землетрус було відчутно і в Узбекистані та Казахстані. У Ташкенті, розташованому за 561 кілометр від епіцентру землетрусу, жителі, вибігали на вулиці.
Як повідомляє індійське агентство новин ANI, поштовхи відчувалися у столиці Індії Нью-Делі.
Очевидці повідомили, що землетрус, який тривав не менше 30 секунд, відчувався на більшій частині території Пакистану.
"Люди вибігали зі своїх будинків і читали Коран", - сказав кореспондент AFP. Аналогічні повідомлення надходили з Ісламабаду, Лахору та інших регіонів країни.
Наразі інформація щодо жертв і масштабу руйнувань відсутня.
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