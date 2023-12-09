В африканській Бурунді експрем'єра засудили до довічного ув'язнення за спробу вбивства президента

Про це інформує BBC.

Зазначається, що Алена-Гійома Буньйоні визнали винним у кількох злочинах, включаючи спробу вбивства президента Бурунді Еваріста Ндайішіміє та підрив національної економіки.

В експрем'єра країни конфіскують чотири нерухомості та 14 автомобілів.

Повідомляється, що двоє з шести спільників Буньйоні були засуджені до 15 років позбавлення волі, ще три до трьох років ув’язнення, а один був виправданий.

Суд над Буньйоні відбувся місяць тому після його арешту у квітні. За пів року до цього він був ще прем'єр-міністром в уряді президента Ндайїшіміє.