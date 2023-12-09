В африканській Бурунді експрем'єра засудили до довічного ув'язнення за спробу вбивства президента
Верховний суд центральноафриканської країни Бурунді засудив до довічного позбавлення волі колишнього прем’єр-міністра Алена-Гійома Буньйоні, зокрема, за спробу вбивства президента країни
Про це інформує BBC.
Зазначається, що Алена-Гійома Буньйоні визнали винним у кількох злочинах, включаючи спробу вбивства президента Бурунді Еваріста Ндайішіміє та підрив національної економіки.
В експрем'єра країни конфіскують чотири нерухомості та 14 автомобілів.
Повідомляється, що двоє з шести спільників Буньйоні були засуджені до 15 років позбавлення волі, ще три до трьох років ув’язнення, а один був виправданий.
Суд над Буньйоні відбувся місяць тому після його арешту у квітні. За пів року до цього він був ще прем'єр-міністром в уряді президента Ндайїшіміє.
- У червні 2020 року на 56-му році життя помер президент Бурунді П'єр Нкурунзіза.
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