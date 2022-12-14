В Африці до цього часу вважають, що Україна є членом НАТО, - політолог Гарань
Політолог Олексій Гарань розповів, що у більшості країн Африки вважають, що Україна давно є членом НАТО
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
“Половина африканських країн засуджує російське військове вторгнення на територію України, а інша половина говорить, що це не їхня війна. Проте, коли починаємо пояснювати, що вторгнення РФ може призвести до голоду, то вони це починають розуміти. Тобто через загрозу голоду до африканців починає доходити до чого може призвести війна РФ проти України", - пояснив Гарань
Політолог додав, що в багатьох країнах Африки вважають, що Україна є членом НАТО
"Також ми наголошуємо нашим колегам з Африки про загрозу, яку створили російські війська на ЗАЕС. Ще для роз'яснень африканцям працює теза про те, що вони боролись за незалежність і ми за це боремося. Вони є позаблоковими країнами й ми також такими є. У 2014 році Путін атакував позаблокову країну. Однак вони часто дивуються цій інформації, оскільки вважають, що Україна є членом НАТО", - додав він.
- 11 грудня The Telegraph повідомили, що депутати парламенту Південної Африки вимагають від свого уряду відповісти, чи продає їхня країна зброю РФ
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