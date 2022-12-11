Про це пише видання The Telegraph.

Видання повідомляє, що вантажний автомобіль і контейнеровоз Lady R під російським прапором був помічений у військово-морському порту Саймонс-Таун у четвер увечері. Як повідомила південноафриканська газета Daily Maverick із посиланням на місцевих свідків, які сфотографували судно в порту, було помічено, як воно розвантажувало, а потім приймало вантаж під час одного з регулярних відключень електроенергії, які стосуються країни.

Додається, що свідки бачили, як судно вийшло з порту близько 06:30 ранку в пʼятницю. Транспондер корабля був вимкнений пізніше, що означає, що точне місцезнаходження судна було невідоме.

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Кобус Маре, речник опозиційної партії DA, заявив, що написав міністру оборони Танді Модісе, вимагаючи пояснень. Міністр оборони "повинен пояснити південноафриканцям, що робить російський корабель, який перебуває під санкціями, на військово-морській базі Саймонс-Таун і чому довкола нього стільки таємниць", — сказав він у заяві.

Речник додав, що докази свідчать про "незвичайну активність", яку протягом останніх двох ночей спостерігали у гавані.

"Така поведінка викликала занепокоєння, оскільки судно перебуває під санкціями США та Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну", — додав Маре.

Нагадаємо, 22 листопада іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни.

23 листопада міноборони Британії повідомило, що ізраїльський уряд останнім часом передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досьє про постачання іранської зброї до Росії.

3 грудня стало відомо, що Іран попросив РФ допомогти придушити народне повстання шляхом навчання та надання обладнання для боротьби з масовими заворушеннями.

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