Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів спецпредставник США з питань Ірану Роберт Меллі.

"Іран не зацікавлений в угоді, і ми зосереджені на інших речах. Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати й зірвати постачання зброї Росії та намагаючись підтримати основоположні прагнення іранського народу", – сказав він.

Окрім цього, Меллі також зауважив, що Іран відновив збагачення урану всупереч попереднім обмеженням, а також суттєво обмежив доступ Міжнародного агентства з атомної енергії на свої об’єкти, що визнали й у МАГАТЕ.

Формально переговори між Іраном, США, ЄС і Росією щодо ядерної угоди не припинялися, але з кінця серпня сторони не зустрічалися разом.

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"У чому сенс? Чому ми повинні зосереджуватися на цьому, якщо Іран повертається з вимогами, які є неприйнятними? Наразі ми не збираємося зосереджуватися на ядерній угоді, тому що ми не можемо постійно повертатися назад, а потім бути обдуреними", – наголосив спецпредставник США з Ірану.

Натомість додав Меллі, Штати мають на меті "зірвати, затримати, стримати й накласти санкції" на постачання зброї до Росії з Ірану. Він наголосив, що постачання іранських ракет або допомога Тегерана у створенні військових виробничих потужностей у Росії стане "перетином нових червоних ліній".

Нагадаємо, 22 листопада іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни.

23 листопада міноборони Британії повідомило, що ізраїльський уряд останнім часом передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досьє про постачання іранської зброї до Росії.

3 грудня стало відомо, що Іран попросив РФ допомогти придушити народне повстання шляхом навчання та надання обладнання для боротьби з масовими заворушеннями.

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