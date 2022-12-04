США зосередяться на тому, щоб Іран не передав Росії зброю, ядерна угода – не пріоритет
Основними напрямками політики США щодо Ірану тепер стануть недопущення постачань іранської зброї до РФ та підтримка протестувальників проти режиму аятоли, а не переговори про відновлення ядерної угоди
Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів спецпредставник США з питань Ірану Роберт Меллі.
"Іран не зацікавлений в угоді, і ми зосереджені на інших речах. Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати й зірвати постачання зброї Росії та намагаючись підтримати основоположні прагнення іранського народу", – сказав він.
Окрім цього, Меллі також зауважив, що Іран відновив збагачення урану всупереч попереднім обмеженням, а також суттєво обмежив доступ Міжнародного агентства з атомної енергії на свої об’єкти, що визнали й у МАГАТЕ.
Формально переговори між Іраном, США, ЄС і Росією щодо ядерної угоди не припинялися, але з кінця серпня сторони не зустрічалися разом.
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"У чому сенс? Чому ми повинні зосереджуватися на цьому, якщо Іран повертається з вимогами, які є неприйнятними? Наразі ми не збираємося зосереджуватися на ядерній угоді, тому що ми не можемо постійно повертатися назад, а потім бути обдуреними", – наголосив спецпредставник США з Ірану.
Натомість додав Меллі, Штати мають на меті "зірвати, затримати, стримати й накласти санкції" на постачання зброї до Росії з Ірану. Він наголосив, що постачання іранських ракет або допомога Тегерана у створенні військових виробничих потужностей у Росії стане "перетином нових червоних ліній".
- Нагадаємо, 22 листопада іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни.
- 23 листопада міноборони Британії повідомило, що ізраїльський уряд останнім часом передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досьє про постачання іранської зброї до Росії.
- 3 грудня стало відомо, що Іран попросив РФ допомогти придушити народне повстання шляхом навчання та надання обладнання для боротьби з масовими заворушеннями.
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