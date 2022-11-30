Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов у етері Еспресо.

За його словами, арешт племінниці не має жодного значення для аятоли Хаменеї, але є дуже показовим з погляду ситуації у владі Ірану.

"Фланг Хаменеї - це частина континууму людей, які близькі до влади або є нею. За тими скупими інформаційними повідомленнями можна дійти висновку, що всередині керівної групи назріває або вже стався розкол. Це дуже важливий сигнал для протестувальників і тих, хто стежить за ситуацією в Ірані", - наголосив Сергій Данілов.

Дослідник Близького Сходу зауважив, що в країні вже тривають народні протести, також важливу роль відіграють розкол еліт і політичне представництво, яке мають сформувати протестувальники, щоб перемогти. Ще одним складником, але необов’язковим, є перехід армії або її частини на бік учасників акцій, але наразі цього не відбувається.

"Це свідчення того стану, у якому перебувають владні групи й наближені до них - жорстока внутрішня боротьба", - підсумував заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов.

Протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22-річну Махсу Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.

Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - говорить в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.

16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір - хіджаб.

25 листопада стало відомо про арешт племінниці аятоли Алі Хаменеї Фаріде Морадхані. Після нього вона закликала іноземні уряди припинити всі зв’язки з режимом Тегерана.

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