В Альфа-груп заперечили спробу Фрідмана отримати українське громадянство, - росЗМІ
Представники російського фінансово-інвестиційного консорціуму повністю заперечують інформацію про спробу їх засновника отримати громадянство України
Про це інформує російське видання РБК.
За інформацією ЗМІ РФ, в "Альфа-Груп" заперечили інформацію про спробу співзасновника консорціуму та одного з найбагатших людей РФ Михайла Фрідмана отримати українське громадянство та перевести свої активи в Україну.
Водночас напередодні український Forbes з посиланням на голову Національного агентства із запобігання корупції Олександра Новікова повідомив про те, що Фрідман наразі консультується з українською владою щодо отримання громадянства та перереєстрації майна.
"Жодних переговорів на цю тему не було, інформація не відповідає дійсності", - заявив представник "Альфа-Груп".
- Нагадаємо, за даними голови голова НАЗК Новікова, російський олігарх Фрідман робить спроби отримати українське громадянство і перереєструвати свої активи в Україні
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