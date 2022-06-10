Про це інформує російське видання РБК.

За інформацією ЗМІ РФ, в "Альфа-Груп" заперечили інформацію про спробу співзасновника консорціуму та одного з найбагатших людей РФ Михайла Фрідмана отримати українське громадянство та перевести свої активи в Україну.

Водночас напередодні український Forbes з посиланням на голову Національного агентства із запобігання корупції Олександра Новікова повідомив про те, що Фрідман наразі консультується з українською владою щодо отримання громадянства та перереєстрації майна.

"Жодних переговорів на цю тему не було, інформація не відповідає дійсності", - заявив представник "Альфа-Груп".

Нагадаємо, за даними голови голова НАЗК Новікова, російський олігарх Фрідман робить спроби отримати українське громадянство і перереєструвати свої активи в Україні

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