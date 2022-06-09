Російський олігарх Фрідман хоче отримати українське громадянство і перереєструвати свої активи в Україні, - голова НАЗК

Про це в інтерв'ю Forbes.ua розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – зазначив Новіков.

Він вважає, що такий сценарій буде вигідним Україні.

"Якщо олігархи не засудять публічно війну, Путіна та не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом, то вони втратять усе майно в Євросоюзі.

Це податки, що вигідно Україні. Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин. Це вигідно і самим росіянам, адже Путін руйнує та вбиває російську економіку та росіян також", – сказав Новіков.

Михайло Фрідман народився та навчався у Львові. Згодом переїхав у Москву, де створив бізнес-імперію "Альфа-груп". Входив у першу сотню найбагатших людей світу та п'ятірку – у Росії.

Нагадаємо 27 лютого Михайло Фрідман заявив, що цей "конфлікт" є не рішенням, а трагедією як для українців, так і для росіян.

28 лютого Фрідман потрапив до санкційного списку ЄС разом із Пєсковим, Скабєєвою, Сєчіним та іншими.

16 травня Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12,4 млрд грн.

30 травня олігархи Фрідман та Авен подали до суду на ЄС через санкції, вони скаржилися, що навіть не можуть найняти собі покоївок.