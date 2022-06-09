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Російський олігарх Фрідман хоче отримати українське громадянство і перереєструвати свої активи в Україні, - голова НАЗК

9 червня, 2022 четвер
15:43
Новини Михайло Фрідман

Підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман, якого називали одним із друзів та соратників Путіна, хоче отримати українське громадянство

Про це в інтерв'ю Forbes.ua розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – зазначив Новіков.

Він вважає, що такий сценарій буде вигідним Україні.

"Якщо олігархи не засудять публічно війну, Путіна та не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом, то вони втратять усе майно в Євросоюзі. 

Це податки, що вигідно Україні. Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин. Це вигідно і самим росіянам, адже Путін руйнує та вбиває російську економіку та росіян також", – сказав Новіков.

Михайло Фрідман народився та навчався у Львові. Згодом переїхав у Москву, де створив бізнес-імперію "Альфа-груп". Входив у першу сотню найбагатших людей світу та п'ятірку – у Росії. 

  • Нагадаємо 27 лютого Михайло Фрідман заявив, що цей "конфлікт" є не рішенням, а трагедією як для українців, так і для росіян.
  • 28 лютого Фрідман потрапив до санкційного списку ЄС разом із Пєсковим, Скабєєвою, Сєчіним та іншими.
  • 16 травня Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12,4 млрд грн.
  • 30 травня олігархи Фрідман та Авен подали до суду на ЄС через санкції, вони скаржилися, що навіть не можуть найняти собі покоївок.
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олігархи
війна з Росією
НАЗК
Новіков
Фрідман
санкцiї
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