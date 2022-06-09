Російський олігарх Фрідман хоче отримати українське громадянство і перереєструвати свої активи в Україні, - голова НАЗК
Підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман, якого називали одним із друзів та соратників Путіна, хоче отримати українське громадянство
Про це в інтерв'ю Forbes.ua розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков."Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – зазначив Новіков.
Він вважає, що такий сценарій буде вигідним Україні.
"Якщо олігархи не засудять публічно війну, Путіна та не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом, то вони втратять усе майно в Євросоюзі.
Це податки, що вигідно Україні. Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин. Це вигідно і самим росіянам, адже Путін руйнує та вбиває російську економіку та росіян також", – сказав Новіков.
Михайло Фрідман народився та навчався у Львові. Згодом переїхав у Москву, де створив бізнес-імперію "Альфа-груп". Входив у першу сотню найбагатших людей світу та п'ятірку – у Росії.
- Нагадаємо 27 лютого Михайло Фрідман заявив, що цей "конфлікт" є не рішенням, а трагедією як для українців, так і для росіян.
- 28 лютого Фрідман потрапив до санкційного списку ЄС разом із Пєсковим, Скабєєвою, Сєчіним та іншими.
- 16 травня Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12,4 млрд грн.
- 30 травня олігархи Фрідман та Авен подали до суду на ЄС через санкції, вони скаржилися, що навіть не можуть найняти собі покоївок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.04
Купівля 34.04Продаж 34.97
-
EUR
Купівля 35.99Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе