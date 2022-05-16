Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12,4 млрд грн

Про це повідомила у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Арештовані активи російського олігарха Фрідмана в "Альфа-банку" на понад 12,4 млрд грн. Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку", - повідомила Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що раніше з рахунків банку було заарештовано 469 млн грн, підготовлені для виведення в РФ.

"Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у Альфа-банку, які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не "заморочувались". Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом.

Рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів. Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України", - розповіла Венедіктова.

Водночас Бюро економічної безпеки України зазначає, що олігарх намагався уникнути санкцій та конфіскації майна.

"Використовуючи схему із фіктивними правочинами, російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", - повідомляє Бюро.

Раніше ЄС запровадив санкції проти 26 російськиї олігархів і пропагандистів, у тому числі проти Фрідмана.

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