В Алмати затримали вже понад дві тисячі протестувальників
Станом на 14 січня у казахстанському місті Алмати силовики затримали вже 2159 учасників акцій протесту
Про це повідомляє NUR.KZ.
Видання зазначає, що за добу силовики затримували протестувальників у Жетисуському та Науризбайському районах міста.
"Усього затримано 2159 учасників незаконних акцій, мародерств та інших злочинів. Вилучено 67 одиниць вогнепальної зброї та 3112 боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Так, на пульт 102 надійшло 754 повідомлення від алматинців, ще 175 городян звернулися до call-центру комендатури.
- Нагадаємо, 5 січня на тлі масових протестів у столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан, чинний до 19 січня. З 23:00 до 7:00 у місті діятиме комендантська година.
- Станом на 11 січня кількість затриманих учасників протестів у Казахстані становила 9 900 осіб.
- З моменту введення на тлі масових протестів режиму надзвичайного стану (НС) було порушено 6 966 адміністративних справ.
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