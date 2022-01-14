В Алмати затримали вже понад дві тисячі протестувальників

Про це повідомляє NUR.KZ.



Видання зазначає, що за добу силовики затримували протестувальників у Жетисуському та Науризбайському районах міста.



"Усього затримано 2159 учасників незаконних акцій, мародерств та інших злочинів. Вилучено 67 одиниць вогнепальної зброї та 3112 боєприпасів", - йдеться у повідомленні.



Так, на пульт 102 надійшло 754 повідомлення від алматинців, ще 175 городян звернулися до call-центру комендатури.

Нагадаємо, 5 січня на тлі масових протестів у столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан, чинний до 19 січня. З 23:00 до 7:00 у місті діятиме комендантська година.

Станом на 11 січня кількість затриманих учасників протестів у Казахстані становила 9 900 осіб.

З моменту введення на тлі масових протестів режиму надзвичайного стану (НС) було порушено 6 966 адміністративних справ.