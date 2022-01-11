Кількість затриманих протестувальників у Казахстані зросла майже до 10 тисяч
Станом на ранок 11 січня у Казахстані затримали 9 900 учасників протестів
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Казахстану, передає Казинформ.
"МВС: 9 900 осіб затримано правоохоронцями", - йдеться у дописі.
Також поліцейські спільно з Нацгвардією і військовослужбовцями спецпідрозділів в Таразі вилучили пістолет Макарова (1 од.) і магазини до нього без патронів, 1 бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35".
В Алмати відбулася зачистка ділянок Ауезовського, Алатауського та Медевського районів, мікрорайон "Ожет", а також житловий масив, що прилягає до Міжнародного аеропорту Алмати.
Загалом було затримано 1 237 осіб і вилучено 31 одиницю вогнепальної зброї.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- 11 січня Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в країні.
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