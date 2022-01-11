Кількість затриманих протестувальників у Казахстані зросла майже до 10 тисяч

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Казахстану, передає Казинформ.



"МВС: 9 900 осіб затримано правоохоронцями", - йдеться у дописі.



Також поліцейські спільно з Нацгвардією і військовослужбовцями спецпідрозділів в Таразі вилучили пістолет Макарова (1 од.) і магазини до нього без патронів, 1 бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35".



Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.

11 січня Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в країні.

В Алмати відбулася зачистка ділянок Ауезовського, Алатауського та Медевського районів, мікрорайон "Ожет", а також житловий масив, що прилягає до Міжнародного аеропорту Алмати.Загалом було затримано 1 237 осіб і вилучено 31 одиницю вогнепальної зброї.

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