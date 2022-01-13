У Казахстані порушили майже 7 тисяч справ за недотримання режиму НС
У Казахстані з моменту введення на тлі масових протестів режиму надзвичайного стану (НС) було порушено 6 966 адміністративних справ
Про це повідомляє ORDA.
Станом на 13 січня у Казахстані з початку режиму НС порушено 6 966 адміністративних справ, а на розгляді в судах знаходиться 2 048 матеріалів.
До адміністративної відповідальності притягнуто 4 918 осіб, з них заарештували 1 978.
Оштрафовано 791 людей, ще 2 149 отримали попередження.
На сьогодні розслідується 494 кримінальні справи, в тому числі 44 - за актами тероризму, 34-за масовими заворушеннями, 15 - за вбивства та інші.
У слідчих ізоляторах знаходиться 524 підозрюваних.
- Нагадаємо, 5 січня на тлі масових протестів у столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан, чинний до 19 січня. З 23:00 до 7:00 у місті діятиме комендантська година.
- Станом на 11 січня кількість затриманих учасників протестів у Казахстані становила 9 900 осіб.
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