В Амстердамі мітинг проти COVID-обмежень закінчився сутичками з правоохоронцями

Про це пише DW.



Багато мітингувальників на Музейній площі в центрі міста не реагували на вимогу поліції розійтися, через що відбулися сутички протестувальників і правоохоронців. За словами поліціянтів, коли кілька протестувальників намагалися прорвати блокаду біля Музейної площі, правоохоронців порядку отримали поранення.



У поліції повідомили про 30 затриманих учасників акцій. Їм інкримінують порушення громадського порядку, жорстоке поводження або несанкціоноване зберігання зброї. Місцева влада зазначає, що ввечері сутички стихли.



Стосовно мітингувальників, які не розійшлися, застосували підрозділи кінної поліції та службових собак.



Зіткнення розпочалися у другій половині дня. Люди, одягнені в білий одяг, скандували: "Тут не диктатура". Мер Амстердама Фемке Халсема закликала мітингувальників розійтися.



Частина протестувальників пройшла через центр міста до району Вестерпарк, де взяла участь у санкціонованому мітингу правопопулістської партії "Форум за демократію".