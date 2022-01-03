Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ В Амстердамі мітинг проти COVID-обмежень закінчився сутичками з правоохоронцями

В Амстердамі мітинг проти COVID-обмежень закінчився сутичками з правоохоронцями

3 січня, 2022 понедiлок
10:24
Світ

В Амстердамі 2 січня близько 10 тис. людей зібралися на протест проти урядових обмежень для боротьби з коронавірусом, який переріс у сутички з поліцією

Про це пише  DW.

Багато мітингувальників на Музейній площі в центрі міста не реагували на вимогу поліції розійтися, через що відбулися сутички протестувальників і правоохоронців. За словами поліціянтів, коли кілька протестувальників намагалися прорвати блокаду біля Музейної площі, правоохоронців порядку отримали поранення.

У поліції повідомили про 30 затриманих учасників акцій. Їм інкримінують порушення громадського порядку, жорстоке поводження або несанкціоноване зберігання зброї. Місцева влада зазначає, що ввечері сутички стихли.

Стосовно мітингувальників, які не розійшлися, застосували підрозділи кінної поліції та службових собак.

Зіткнення розпочалися у другій половині дня. Люди, одягнені в білий одяг, скандували: "Тут не диктатура". Мер Амстердама Фемке Халсема закликала мітингувальників розійтися.

Частина протестувальників пройшла через центр міста до району Вестерпарк, де взяла участь у санкціонованому мітингу правопопулістської партії "Форум за демократію".

Новини
мітинги
Нідерланди
Коронавірус
сутички з поліцією
Читайте також:
Новорічне привітання Путіна. 2022 рік
1 січня, 2022 субота
Путін звертався до росіян на Новий рік у чудернацькому "бронепальто"
Владимир Зеленский
2 січня, 2022 неділя
У Путіна є компромат на Зеленського, - Луценко
Світлана Тихановська
1 січня, 2022 субота
У телефонній книжці Лукашенка лишився тільки один номер. Й телефонувати на нього дедалі дорожче, - Світлана Тихановська
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.16
    Купівля 27.16
    Продаж 27.47
  • EUR
    Купівля 30.56
    Продаж 31.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
3 січня
11:19
У США планують відзначити 100-річний ювілей від першого виконання "Щедрика" у Нью-Йорку
10:56
Путін і Ердоган планують посилити співпрацю РФ і Туреччини
10:54
Ексклюзив
Валерій Чалий
Жодних ілюзій, – ні в нас, ні в Росії – вони не переможуть, – Валерій Чалий
10:36
Конгрес США
Вторгнення РФ до України можуть стримати тільки "небачені санкції", - Конгрес США
10:13
Інтерв’ю
Володимир Вахітов
“Полікувати зуби - це теж інвестиція”. Економіст Вахітов про вміння заощаджувати та про імпульсивні покупки
10:04
Смертельна ДТП у Миколаєві: двоє людей загинули, ще одну госпіталізували
09:35
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах
09:23
Зеленський і Байден
США та її союзники дадуть рішучу відповідь на вторгнення РФ до України: Байден і Зеленський провели переговори
08:53
вакцинація
В Ізраїлі схвалили четверте щеплення від COVID-19 для медиків
08:31
Коронавірус в Україні
Протягом доби в Україні зафіксували 1804 нові випадки COVID-19, померло 114 людей
08:10
ООС ЗСУ
Доба в зоні ООС: окупанти не зривали "тиші" на Донбасі
2022, неділя
2 січня
23:34
До добровольчих загонів територіальних громад братимуть і тих, хто ніколи не служив у війську
23:00
За новим законом добровольчі загони зможуть формувати місцеві ради
22:44
Лукашенко носить окуляри, не витримує спеку, ледь ходить і має проблеми з судинами. Але показувати цього не можна, - відеоінжинер держЗМІ
22:00
У Рівному нетверезий молодик на Audi A6 збив на смерть військового. Й хотів прикритися посвідченням помічника депутата, - ЗМІ
21:41
Бустерна доза COVID-сертифікат не продовжує, - МОЗ
21:21
Проблеми України з газом навмисно створені "Газпромом", - аналітик Михайло Гончар
21:00
Ющенко змінив імідж
20:42
У Карпатах в Пруті потонула "Нива"
20:08
"Лукашизм вбиває білорусів". Білоруська опозиція відреагувала на трагедію у Річиці
19:54
Напередодні візиту Навального у Томськ, де його отруїли "Новачком", в готелі змінили усю охорону, - ФБК
19:41
Стало відомо, коли Зеленський спілкуватиметься телефоном з Байденом
19:31
Піп Іван
У мережу виклали неймовірні фото барвистого ранку на горі Піп Іван
19:18
Оновлено
Дмитро Усхопов
2022 рік у Білорусі почався з вбивства міліціонерами 28-річного чоловіка
19:00
Каблучка стала пасткою для жінки з Кременчука
18:45
Володимир Зеленський
У Путіна є компромат на Зеленського, - Луценко
18:30
В Одесі затримали напівоголоненого чоловіка з рушницею
18:18
Інтерв’ю
Артемій Троїцький
На Україну зроблені найвищі ставки в кар’єрі Путіна, – Артемій Троїцький
17:30
котигорошко
Львів'яни переклали казку "Котигорошко" японською мовою
17:23
Прапор Фінляндії
Фінляндія може вступити до НАТО. Президент та прем'єрка зробили заяви
17:00
Осман Аріфмеметов
Американський філософ Фукуяма написав відкритий лист заарештованому в Криму журналісту Аріфмеметову
16:31
28 "надзвичайників" врятували від вогню сімейний гуртожиток у Запоріжжі
16:09
Інтерв’ю
Чалий
У 2022 році визначаться питання, які впливатимуть на розвиток України, Європи і світу на найближчі років 10-15, – Чалий
16:09
Турецькі бурові судна на причалі
Туреччина має намір забезпечити усю країну газом з Чорного моря
15:47
Степан Бандера
Нацполіція привітала Маріуполь піснею про Бандеру
15:22
За 1 січня у Києві від COVID-19 померло 11 людей
14:47
Деніел Крейґ, Джеймс Бонд, агент 007
Виконавець ролі Джеймса Бонда отримав лицарський орден
14:28
Віктор Винник
Віктор Винник заспівав "Батько наш Бандера"
14:20
Ліонель Мессі
Мессі захворів на коронавірус
14:01
ООС
Помер 20-річний український військовий, якого 27 грудня поранив російський снайпер
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV