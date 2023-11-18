В Антарктиді вперше приземлився пасажирський літак Boeing 787

Про це пише Sky News.

Вказано, що це було перше приземленням літака, який здатний перевозити понад 300 пасажирів, у Антарктиді. На його борту перебували 45 людей - це дослідники та співробітники Норвезького полярного інституту. Також літак доставив 12 тонн дослідницького обладнання.

"Приземлення такого великого літака відкриває абсолютно нові можливості для логістики аеродрому Тролл, що також сприятиме посиленню норвезьких досліджень в Антарктиді", - сказала директорка інституту Камілла Брекке.

Попри успішний політ, наразі інститут не планує здійснювати комерційні рейси на континент, нову можливість буде використано для активізації нових досліджень. Раніше до Антарктиди впродовж року літали 10 літаків різного розміру, але можливості Boeing 787 можуть зменшити кількість необхідних перельотів.

"Найважливіше - це екологічні переваги, яких ми можемо досягти, використовуючи великі та сучасні літаки такого типу для дослідження на науково-дослідній станції. Це може допомогти зменшити загальний обсяг викидів та екологічний слід в Антарктиді", - зазначила Брекке.

У авіакомпанії Norse Atlantic Airways, яка організувала цей рейс, повідомили, що вони горді бути частиною цієї подорожі.

"Перший в історії літак B787 Dreamliner приземлився в Антарктиді! Для нас неймовірна честь бути частиною цієї історії, що знаменує особливу віху для Norse. Ми хотіли б висловити нашу щиру подяку Норвезькому полярному дослідницькому інституту, який довірив нам цей важливий рейс", - йдеться в повідомленні.