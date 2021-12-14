В Арктиці визнали новий температурний рекорд: + 38 °C

Про це повідомляє пресреліз ВМО.



У вівторок, 14 грудня, ВМО визнала новий температурний рекорд для Арктики 38 °C (100,4 °F), зареєстрований у російському місті Верхоянську 20 червня 2020 року.



Як зазначається у пресрелізі, ця температура, яка більше підходить Середземномор'ю, ніж Арктиці, була виміряна на метеорологічній наглядовій станції під час виняткової і тривалої сибірської хвилі тепла.



Протягом більшої частини літа 2020 року середні температури в арктичній зоні Сибіру перевищували норму на 10 °C, що спричиняло руйнівні пожежі, викликало масштабну втрату морського льоду та відіграло важливу роль у тому, що 2020 став одним з трьох найтепліших років в історії спостережень.



"Цей новий для Арктики рекорд є черговим показником у серії спостережень, що надійшли в Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища і стали тривожним сигналом зміни нашого клімату. У 2020 році також було зафіксовано новий температурний рекорд (18,3 °C) для Антарктичного континенту", - сказав Генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.



Таалас додав, що зараз дослідники ВМО працюють над тим, щоб перевірити показання температури 54,4 °C, зареєстровані у 2020 та 2021 роках у найспекотнішому місці у світі - Долині Смерті у Каліфорнії, та підтвердити новий температурний рекорд для Європи - 48,8 °C, зареєстрований на італійському острові Сицилія цього літа.



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